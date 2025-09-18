El Foro de Abogados de San Juan dictó una charla informativa destinada a la comunidad, en la que se explicaron los pasos y requisitos necesarios para tramitar la nacionalidad y el pasaporte español. La actividad se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Gobierno y el viceconsulado de España en la provincia.

Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales del Foro, destacó que se trató de “una nueva actividad compartida con el objetivo de explicar a la gente la nueva normativa sobre la ley de menores de edad para poder alcanzar la nacionalidad española”.

Por su parte, el vicecónsul de España en San Juan, Pedro Vidal, remarcó que muchas personas buscaban la nacionalidad por distintos motivos: “Algunos lo hacen para continuar el arraigo de sus padres, otros para transmitirlo a sus hijos y también quienes quieren trabajar o perfeccionarse en España”.

El diplomático señaló que uno de los grupos mayoritarios estaba conformado por jóvenes y adultos, quienes buscaban ventajas laborales y académicas. “Si viajan como argentinos, deben cumplir con requisitos que los complican; por eso prefieren ir como españoles, lo que les da beneficios en hospedajes, alquileres e impuestos”, explicó.

Vidal recordó que el primer paso era contar con la nacionalidad y luego solicitar el pasaporte: “En el caso de los mayores, se requiere una serie de documentos como el acta de nacimiento del abuelo español, el acta de nacimiento del solicitante y otros trámites que están detallados en la página oficial del consulado”.

El presidente del Foro de Abogados, Franco Montes, resaltó el valor de la actividad: “Entendimos que era una propuesta que trascendía el ejercicio profesional y para nosotros fue muy grato ser anfitriones para colaborar con la sociedad. Esperamos que los deseos de tramitar la nacionalidad sean por volver a las fuentes y no por emigrar”.

Finalmente, agregó que el Foro ponía a disposición de la comunidad información sobre los colegas especializados en este tipo de trámites.