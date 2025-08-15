El objetivo de que la Avenida Circunvalación sea “autosuficiente” a nivel eléctrico está cada vez más cerca de ser una realidad. Esto se debe a que ya comenzaron a instalar algunos de los paneles solares que colaborarán en la generación de energía eléctrica.

Actualmente se está completando la colocación de algunos de los 36 paneles solares que se ha decidido colocar en la mencionada avenida. El objetivo es que esto alimente la red de energía eléctrica de la provincia.

El paso a paso consiste en primero colocar bases de hormigón, para luego instalar robustos monopostes. Lo que sigue es disponer de una parrilla metálica en la que, como último paso, se pondrán los mencionados paneles.

Actualmente se está trabajando en alrededor de 18, de los cuales 6 ya tienen tanto el monoposte como la parrilla instalados. En horas de la madrugada de este viernes se dispuso el traslado de otras 12, que a lo largo de estos días empezarán a ser instaladas.

Por el momento son sólo 5 los que ya tienen instalados debidamente los mencionados paneles. La finalidad es que el gasto de energía que requiere alimentar la iluminación de toda la Avenida Circunvalación se cubra con estos paneles, para que sea un sistema “autosuficiente”.