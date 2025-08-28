Este miércoles se conoció la noticia de que un hombre fue devorado por perros, al encontrarse solamente sus huesos. El hecho ocurrió en inmediaciones de Pocito y, según indican las primeras hipótesis, el hombre habría fallecido antes de que se lo comieran. Por el hambre y los días sin comer de los animales, recurrieron a su instinto de supervivencia. La jefa de la División de Policía Ecológica, Silvia Balmaceda, dialogó con Canal 13 San Juan y comentó que los animales fueron trasladados al refugio de un proteccionista.

“Ayer fuimos comisionados por el fiscal interviniente en la causa para la captura de los animales. No contamos con un lugar propio para poder llevarlos, así que trabajamos con proteccionistas”, mencionó. En conjunto con la secretaria de Ambiente, trabajaron en este procedimiento para reducir a los seis perros que habitaban en el lugar.

Según lo que indicó la jefa, el hombre que murió habría sido el dueño de estos perros que habitaban en el lugar. “Se encontraban en claro estado de abandono, e incluso había una perrita que tenía cahorritos. Además, estaban muy agresivos. Llevaban bastante tiempo sin tener contacto con las personas y sin comer”.

Canil propio

Por el momento, la división de Policía Ecológica no cuenta con un espacio propio para trasladar a los animales judicializados, por lo que, deben trabajar en permanente contacto con proteccionistas y luego con Ambiente para la tenencia responsable. “No tenemos un lugar, está en los planes a través de un proyecto pero es difícil, lleva su tiempo”.

“Se hace muy difícil porque piden que nosotros llevemos a cabo la captura y hagamos los traslados, pero el problema es dónde los llevamos. Por suerte, los proteccionistas siempre están a predisposición y colaboran”, concluyó.