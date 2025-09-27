Este sábado en horas de la mañana, la comunidad sanjuanina se reunió en inmediaciones de los jardines de Teatro del Bicentenario para caminar por el Alzheimer. Esta iniciativa se realiza desde hace más de 10 años en la provincia a modo de concientizar y visibilizar la lucha de los pacientes y familias que tienen pacientes con esta patología que su principal síntoma es el olvido.

Diana Bruno y Yanina Baron son las organizadoras, quienes, en diálogo con este medio, explicaron en que consiste esta caminata. “Caminamos para no olvidar, para acompañar a las familias que tienen alguna persona con esta patología y también para promover la construcción de la salud cerebral, para construir un mundo donde queramos envejecer”, relataron.

Las mujeres comentaron que algo clave es el apoyo familiar. “Cuando una persona tiene Alzheimer, es la familia quien les ayuda y queremos generar conciencia para que, como comunidad, acompañemos a las familias y a los mismos pacientes con Alzheimer. Si bien la expectativa de vida es mucho más elevada, no tenemos un rango etario más afectado que otro. Hay cuestiones propias de la edad que producen una degeneración en el cerebro que produce los olvidos”.

“Es parte de nosotros el rehabilitarlos y acompañar a las familias. Algo primordial es tener mucha paciencia por parte de la familia. Hay que entender que nuestro paciente está comenzando a olvidar las cosas, no es que no tenga la voluntad de hace cosas, sino que no sabe porque se olvida. Hay que tener mucha paciencia y amor, pero sobre todo respeto”, concluyeron las mujeres.

Por último, incentivaron a la comunidad a hacerse chequeos médicos regulares ya que, lo importante es poder detectarlo a tiempo. “Las personas de neurocirugía pueden hacer el diagnóstico que es lo que nos expone si hay una demencia o no. Se puede detectar a tiempo para tener un tratamiento oportuno”, finalizaron.