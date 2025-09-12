Los sanjuaninos se encaminan a las elecciones legislativas provinciales de octubre, pero continúan con desconciertos sobre a quién votar. En el marco a nivel nacional, no aseguraron un panorama alentador, aunque algunos destacaron la labor de gobierno provincial. Canal 13 San Juan llegó a las inmediaciones del ANSES y le consultó a quienes estaba en la fila para realizar diversos trámites.

Los sanjuaninos disconformes y desconcertados de cara a las elecciones provinciales

El primero de ellos, Juan, mencionó que tiene cero confianza en los gobiernos nacionales. “Jamás he estado conforme con ningún gobierno. No sé si vaya a votar porque no le creo a nadie porque hacen muchas promesas, dan abrazos y besos pero después no cumplen con lo prometido”.

“Los diputados cobran un sueldo de $10 millones, cuando uno acá no llega ni a $300.000 para subsistir en el día a día. Yo tengo 69 años y sigo trabajando en el kiosco de una escuela para llegar a fin de mes”, concluyó Juan.

Por otro lado, otro de los temas que resaltaron los sanjuaninos en el ANSES fue la pensión por discapacidad, debido a que les dieron de baja el beneficio. Marcelo fue uno de los que se quejó sobre la medida y dijo que “no me llegó la carta ni nada y me retiraron la pensión. Esto está mal, el presidente está loco y debe irse. Vino con propuestas y mira lo que hizo”, declaró.

“La gente está acobardada, no sabe a quién votar. Ya estamos cansados, no sabemos a quién votar. Si voy a ir a votar, pero hay que ver las propuestas hasta que llegue la fecha de elecciones”, finalizó.