Con un sol y calor que acompañó durante al jornada del domingo, los amantes de los fierros pudieron disfrutar de una expo con autos y motos de colección. Uno de los representantes del club Fiat 600 filial San Juan, Ariel Bauzá, dialogó con Canal 13 San Juan y mencionó cómo viven los fierreros estos tipos de eventos.

Bauzá expresó que “para nosotros es una pasión muy importante, disfrutamos del viajar, de este tipo de eventos, de los arreglos, de ensuciarnos las manos con esto que nos gusta tanto. Además, es una pasión para compartir, que se transmite a la familia, a los nuevos integrantes y la pasamos muy bien”.

“En San Juan somo 36 socios con autos activos en la filial de la provincia y somos más de 4mil personas a nivel nacional. Fuera de ello, hay muchísimas personas más que colaboran directa e indirectamente”, concluyó Bauzá.

Los Fiat 600 fueron la atracción principal del evento, aunque también habían estancieros, Fiat 128 y algunas motos de colección como la clásica Vespa. Allí, los sanjuaninos se sacaron fotos y compartieron un lindo momento en familia.