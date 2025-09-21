El Parque de Mayo se vistió de fiesta nuevamente para recibir el Día de la Primavera y celebrar el Día del Estudiante con todos los sanjuaninos. Con bandas de música locales, comidas, la manta y el mate, las flores amarillas, se vivió una gran fiesta para todos los que llegaron desde distintos puntos de la provincia al Festijoven, el evento organizado por gobierno. Según comentó el vicegobernador Fabián Martín a Canal 13 San Juan, fueron alrededor de 30.000 sanjuaninos los que llegaron a las inmediaciones del parque capitalino.

Si bien el festejo comenzó desde el mediodía, el gran cierre lo efectuaban las bandas locales de Pijama Party y Omega, para darle el calor a una noche que comenzó a refrescar en el lugar. Desde distintos puntos como Pocito, Chimbas, Rawson, los más jóvenes no se quisieron perder del evento pensado para ellos.

En el lugar se llevó a cabo un gran operativo de seguridad, con un vallado que le permitía tener mayor control a la Policía de San Juan. Las calles aledañas estuvieron controladas por los efectivos policiales que realizaban rondas de seguridad a bordo de las bicicletas y la seguridad que estaba pensada para los costados del escenario, donde se concentró la mayor parte de la gente.