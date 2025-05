Recientemente, se supo que desde el Gobierno Nacional intentarán “regular” las huelgas, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Sobre esto opinaron algunos sanjuaninos que se mostraron totalmente en contra de su aplicación.

El móvil de Canal 13 se trasladó hasta la Plaza Laprida para conocer el pensamiento de los ciudadanos sobre este DNU. Allí, un hombre que estaba esperando la llegada de un colectivo de la Red Tulum se mostró muy crítico no solo con esta decisión, sino con la gestión de Javier Milei.

"Es como todos los DNU que sacó, una vergüenza. Nos está limitando, estamos en democracia. Lo hace para que no reclamemos por nuestros derechos, que tanto nos ha costado conseguir. No es para otra cosa, es para limitar los derechos de los trabajadores. Estoy en contra del Gobierno Nacional", expresó.

Seguidamente, una docente sanjuanina dio su visión sobre esta restricción a hacer huelga. Sobre esto, remarcó que en su rubro constantemente tienen que estar luchando para tener un sueldo digno, por lo que está en contra de esta “limitación a los derechos constitucionales”.

"Nos está quitando nuestros derechos, soy docente y el sueldo no nos alcanza. Tenemos una constitución que nos ampara y él nos está quitando un derecho que tenemos los argentinos, que es hacer huelga para pelear por nuestro salario. Ojalá que cambie y que se ponga a pensar un poquito en que el dinero no alcanza. Yo trabajo 8 horas en una jornada completa para tener un sueldo más o menos lindo, porque si no, no alcanza ni para alquilar", mencionó.

Por último, una señora dio su opinión sobre el objetivo del mencionado DNU. En ese sentido, hizo hincapié en cómo afectan los paros, como por ejemplo el servicio de transporte público, a los distintos sectores de la sociedad.

"El transporte y esos servicios no deberían parar, porque es algo esencial para todos, sobre todo para los chicos que van al colegio. En cuanto a las huelgas, todos tenemos derecho a protestar por algo en la vida, porque si no nos hacemos sentir, no vamos a tener soluciones. Deberían tomar medidas que no afectaran a los demás; un país no se levanta sin el trabajo de todos", sentenció.