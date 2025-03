Lozano cumplió 25 años como obispo y lo festejó con una Misa en la Catedral

Este martes, monseñor Jorge Lozano cumplió 25 años como obispo y decidió festejarlo con una Misa que presidió en la Catedral. Acompañado por una gran cantidad de sacerdotes de la diócesis, celebró la Santa Eucaristía en una fecha especial para él.

El móvil de Canal 13 estuvo presente en el lugar y conversó con Esteban Nieto, un ex seminarista que llegó a la Catedral para participar de la Misa. "Es una alegría celebrar estos 25 años de Monseñor Jorge como obispo. Yo recuerdo cuando vino a San Juan, allá en el 2013 yo estaba por hacer la Confirmación, y en mi entrada al Seminario y otros grandes momentos míos, me acompañó muy bien Jorge", expresó el joven.

Esteban calificó a Lozano como un obispo "muy cercano" y "humilde". El ex seminarista recordó que cuando ocurrió el terremoto de 2021, estando él colaborando con Caritas, que se encaminó a una campaña de ayuda a víctimas que perdieron su casa, aseguró que el Monseñor los acompañó a hacer las donaciones, acompañando de este modo a las familias afectadas, charlando con muchos de ellos. “Ahí pude ver lo que era ser pastor, lo que es acompañar el rebaño", manifestó.

El fiel que se acercó a la Catedral para la fecha especial de Lozano, expresó: "Estos 25 años de pastoreo son realmente muy importante para él y para nosotros, porque tenemos un obispo tan cercano".

Esteban contó que en una de las oportunidades en la que se encontraba en el proceso de discernimiento de dejar o no el Seminario, el obispo le trasmitió tranquilidad. "Yo pedí hablar con Monseñor y él me dijo: 'Tranquilo, deja el Seminario y busca la voluntad de Dios, yo te voy a acompañar. Lo que necesites me mandas un mensaje', me dijo expresó".

Por último, el ex seminarista aseguró que está a disposición de Monseñor en este pastoreo a la Iglesia de San Juan. Además, aprovechó la oportunidad para agradecerle todos los consejos y acompañamientos a Jorge Lozano.