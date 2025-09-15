Luca Silva, el pibe de quien dijeron que fue adoctrinado, dio su versión de los hechos

En 2021, una nota del diario Clarín titulada “Polémica por el uso de la imagen de un niño en un curso de adoctrinamiento peronista en San Juan” desató un verdadero escándalo nacional. La publicación mostraba a un chico de apenas 11 años en un acto político, junto al entonces gobernador Sergio Uñac, y en su primera versión difundió su rostro sin pixelar. Ese niño era Luca Silva, quien ahora, tres años más tarde, decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva en Pelado Stream.

El recuerdo del escándalo

Luca relató que se enteró de la polémica un domingo por la tarde, cuando una llamada alertó a su familia sobre la nota de Clarín. Explicó que participó en el curso del PJ porque su madre se había inscripto, pero luego dejó de asistir, y él decidió continuar por interés propio. El diploma que recibió lo interpretó como un reconocimiento al “amor” y “sentimiento” que el partido manifiesta hacia los jóvenes.

“No fui adoctrinado, mis ideas son el resultado de mi propio interés y reflexión”, afirmó. Contó que, en ese momento, dudó sobre si había hecho bien o mal, pero concluyó que no era incorrecto, ya que la democracia permite la libre expresión de ideas.

Según recordó, sus compañeros y amigos no le dieron importancia al tema porque sabían que desde muy chico le apasionaban la historia y la política. Además, en su familia conviven posturas diversas: hay peronistas y también radicales, lo que le permitió formarse con una visión plural.

Su mirada actual

Hoy, Luca se define como peronista y defensor de la justicia, a la que considera víctima de una “guerra judicial” contra Cristina Fernández de Kirchner.

Una proyección internacional

Más allá de la política local, el joven ya tuvo experiencias en escenarios internacionales. Este año participó en un encuentro en la península de Crimea, Rusia, inspirado en los BRICS, donde compartió con jóvenes diplomáticos de distintas partes del mundo. Fue elegido entre más de 300 postulantes en Argentina, en lo que significó su segunda visita al país gobernado por Vladimir Putin.

Además, en 2023 concretó una experiencia que aún lo emociona: entrevistó a José “Pepe” Mujica por videollamada. El contacto se dio luego de enviar un correo electrónico a un senador uruguayo, quien le facilitó el vínculo. Ese encuentro fue uno de los últimos que brindó el expresidente antes de retirarse de la política activa.

Con apenas 14 años, Luca Silva pasó de ser un chico señalado por “adoctrinamiento” a un joven con voz propia, capaz de defender sus ideas y proyectarse en espacios que lo vinculan con la política regional e internacional.