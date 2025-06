En el aniversario de la provincia de San Juan, que se celebra este 13 de junio, Lucía, una mujer sanjuanina de 84 años, sorprendió a todos con un emotivo poema titulado "Soy Cuyana", donde describe las bellezas de su tierra.

Fue su nieta quien dio a conocer en un video las palabras de Lucia, quien no pudo terminar la primaria durante su niñez pero su amor por las letras y su afán de superación la llevaron a crear este homenaje que ya circula en redes sociales.

La nieta confesó que Lucia siempre tuvo este amor y estudia mucho para poder mejorar en la escritura que tanto la apasiona. Aunque a la vez, mediante sus letras, dejo claro que su amor se extiende a su provincia.

Lucia tuvo un camino complicado. Su infancia quedó fracturada a los 8 años, cuando perdió a su madre y quedó al cuidado de familiares que solo le permitieron cursar hasta primer grado. "Siempre trabajó en servicio doméstico", reveló Nerina, su nieta, en diálogo con este medio. Sin embargo, parte de ello quedo lejos, ya que hace pocos años, Lucía coronó un sueño postergado: terminó la primaria a través del programa educativo para adultos de la Unión Vecinal de su barrio.

Desde su casa en el Barrio Costa Canal 3, esta mujer “crió a sus dos hijos inculcándoles valores a pesar de las limitaciones”, tal como mencionó Nerina. Pero fue la escritura -su refugio silencioso- la que le permitió transformar el dolor en belleza: "Tiene unos 40 versos, muchos dedicados a Dios, con reflexiones que conmueven", destacó Nerina.

El video

Con voz serena y orgullo bien puesto, Lucía compartió sus versos, que recorren los paisajes, la historia y el alma de la provincia:

"Yo soy Cuyana, mi amigo, mi amiga, soy de San Juan.

San Juan tiene el viento Zonda.

San Juan tiene el Valle de la Luna,

la palmera de dos brazos y muchas otras bellezas.

Está rodeada por cerros.

¡Cuál de todos más hermosos!

Su cielo es azul intenso y su sol brilla imponente.

Y aunque su clima es seco, la adornan bellos jardines.

Es la tierra de Sarmiento, el maestro de América.

En ella está su casa, orgullo de los sanjuaninos.

También están un retoño de la higuera y el telar de doña Paula..."

El poema continúa celebrando las riquezas naturales —como los "ríos de agua dulce" y los parrales—, la cultura vitivinícola y el carácter cálido de su gente: "Su gente es espontánea, se brinda por entero. Cuando comienza a querer, quiere con el corazón".

El video de Lucía recitando sus versos se viralizó rápidamente, dejando a muchos encantados —como describieron desde el medio que la entrevistó— por su elocuencia y mirada poética sobre la provincia.

“Venga, conozca San Juan y verá que no le miento”, cierra el poema, la mujer que tiene como salvavidas las letras. Su propia nieta señaló: “Para ella lo es todo, no usa nada de tecnología, no conoce la IA, si no conoce el significado de alguna palabra lo busca en un viejo diccionario, busca sinónimos y antónimos si una palabra no cuadra en su poesía, es el verdadero trabajo de quien realmente le apasiona escribir”. Por ello finalizó: “Todo viene de su memoria y sobre todo del corazón”