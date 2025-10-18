Hace más de una semana la empresa Cencosud cerró las puertas de la sucursal de Vea que funcionaba en el departamento Rawson. En la ciudad de Villa Krause el establecimiento dejó de funcionar, aparentemente por un aumento del alquiler. A partir de ese momento, otras tres sucursales cerraron en todo el país.

Luego de que se bajaran las persianas del establecimiento situado en el corazón del municipio rawsino, ocurrió lo mismo en otras dos localidades. Se trata de los locales de San Martín, en Catamarca, y de Moreno y Castelar, en la provincia de Buenos Aires.

El más importante fue el último mencionado, situado en el oeste del Gran Buenos Aires. Esto se debe a que allí trabajan un total de 80 empleados, aunque cabe destacar que las cifras precisas de Moreno y Catamarca no fueron reveladas.

En Villa Krause los afectados fueron un total de 17. De esta forma, con estos cierres se concretaron más de 100 despidos, aunque en algunos casos se ofreció reubicar a los empleados en otros locales.