Este miércoles fue condenado Wilfredo Romero a cumplir un año de prisión condicional por una causa de abuso sexual simple. Luego de la sentencia, el ex funcionario de Caucete realizó su descargo en su cuenta de Facebook. En un largo comunicado que después comentó, expresó: ‘Tengo la conciencia tranquila’

Romero aseguró que su lucha en esta causa, de la que aseguró una vez más ser inocente, recién comienza. ‘No voy a para hasta que la verdad triunfe’, afirmó. Luego agradeció a todos sus seres queridos que lo acompañaron en este momento al que calificó de injusto y duro para él. ‘Que la verdad triunfe’, sostuvo.

El ex funcionario de Caucete aseguró que la causa por la que fue condenado tuvo su génesis en una falsa denuncia, la cual fue usada para quitarlo del camino por no aceptar la corrupción. ‘Hoy fui condenado por algo que no ocurrió’, puntualizó desde el principio del comunicado.

‘Los hombres somos condenados por ser hombres, nadie nos cree’, prosiguió Romero en su descargo sobre la resolución de la causa. Luego advirtió y adelantó: ‘Mi lucha por la verdad recién comienza, y quienes me conocen saben que jamás cometí, ni cometería el hecho por el que se me condena. No fui juzgado por un hecho, sino por mi manera de pensar y de actuar con honestidad’

El descargo completo de Wilfredo Romero tras ser condenado:

‘Hoy fui condenado por algo que nunca ocurrió. En política, las falsas denuncias son usadas para quitar del camino a quienes no aceptamos la corrupción. Los hombres somos condenados por ser hombres, nadie nos cree. Mi lucha por la verdad recién comienza, y quienes me conocen saben que jamás cometí, ni cometería el hecho por el que se me condena. No fui juzgado por un hecho, sino por mi manera de pensar y de actuar con honestidad. Aun así, seguiré luchando hasta que la verdad salga a la luz. Quienes me conocen saben de mi hombría de bien, saben quién soy. Aunque he perdido una batalla, no perdí la fe, ni la esperanza. ¡Gracias a todos por el apoyo! No bajaré los brazos, sé que la justicia llegará. La justicia puede tardar, pero la verdad siempre sale a la luz’