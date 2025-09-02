Tras el reciente Temporal de Santa Rosa que afectó a numerosas familias en la provincia, la Secretaria de Bienestar Universitario lanzó una campaña solidaria para asistir a los damnificados. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de las autoridades universitarias, busca recolectar donaciones y distribuirlas a los damnificados por estas lluvias.

Florencia Ficcardi, secretaria de Bienestar Universitario, brindó detalles de la campaña al móvil de Canal 13. "Nos ponemos como organizadores de una de las campañas para ayudar a las familias", afirmó la joven, destacando la preocupación del rector de la UNSJ por la situación de los afectados.

La convocatoria solidaria comenzó el domingo, y desde este lunes 1 de septiembre, se están recibiendo donaciones en El Palomar, el complejo universitario designado por las autoridades de la UNSJ para esta tarea. Los centros de estudiantes de todas las facultades de la universidad se han sumado a la causa, habilitando sus sedes como puntos de recolección para facilitar la participación de la comunidad.

Las donaciones solicitadas incluyen colchones, frazadas, alimentos no perecederos, productos de limpieza y bidones de agua. Ficcardi hizo un especial pedido de ropa en buen estado, ya que muchas familias perdieron sus pertenencias. "Hemos relevado a familias a las que se les mojó todo. Al ser días fríos pedimos también frazadas y colchones", explicó la secretaria.

La campaña se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre y en su primer día ya se llenó la primera tanda de donaciones. Los estudiantes voluntarios y las movilidades de la UNSJ están a disposición para asegurar que lo recaudado llegue a los barrios, villas y loteos afectados. Las donaciones se reciben en El Palomar de 9 a 21 horas.