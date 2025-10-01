Después de más de dos décadas acompañando a la fuerza de seguridad, el padre Rómulo Cámpora dejó de ser el capellán de la Policía de San Juan. El sacerdote, que estuvo al servicio de la institución por casi 20 años, se despidió con palabras de agradecimiento y una mirada emotiva sobre lo que significó su rol pastoral junto a los agentes.

“Casi más de 20 años hemos estado al servicio de esta fuerza, de esta comunidad de servicio a la provincia donde he aprendido muchísimo, sobre todo compartir momentos muy difíciles, momentos en que muchas veces he acompañado a los agentes, a la policía en los diferentes departamentos que me ha tocado desempeñarme como párroco y también asistiendo y fortaleciendo el día a día de muchos agentes, los jefes de policía”, expresó Cámpora ante el móvil de Canal 13.

En su repaso, el sacerdote destacó no solo la cercanía espiritual con la fuerza, sino también el trabajo social compartido a lo largo de los años: “Lo que dejo, lo dirán los que me han acompañado, dejo el corazón porque desde que ellos han iniciado su camino en la escuela de policía, les he alentado, les he acompañado. Uno se lleva en el corazón confidencias, logros espirituales y humanos también que gracias a que los hemos podido acompañar hoy son personas que están en paz, que están conscientes de su trabajo”.

Cámpora subrayó que su tarea muchas veces fue silenciosa, especialmente en los departamentos más alejados, pero que allí también pudo experimentar “lo que significa estar al servicio de la provincia, de la patria y de la paz”.

El sacerdote aseguró que en este tiempo aprendió a conocer la dimensión más humana de la fuerza policial: “He aprendido la parte humana de la policía que muchas veces nosotros no sabemos valorar. El trato hacia los unidos, el trato hacia la gente vulnerable. He aprendido como con profesionalidad, pero también con espíritu de respeto, se han atendido circunstancias muy duras de nuestra vida social”.

Finalmente, agradeció a Dios la oportunidad de haber cumplido esta misión pastoral: “Agradezco a Dios que me haya podido dar esa sabiduría, ese entendimiento para prestar un servicio atento a lo que la circunstancia me ha requerido”.