Desde la tarde del 12 de octubre, un grupo de unos 40 sanjuaninos que habían viajado a Chile quedaron varados en la zona de Caracoles. El colectivo que los trasladó sufrió varios desperfectos mecánicos, lo que los obligó a quedarse más de 30 horas en un hotel en el que ni siquiera podían ingresar a las habitaciones.

Estas personas habían viajado al vecino país para hacer turismo durante el fin de semana. Sin embargo sobre las 14:00 del pasado domingo, cuando regresaban a la provincia, el colectivo que contrato la empresa Susana Nieto tuvo un problema con los frenos en Caracoles.

Por este motivo debieron esperar una solución de la empresa. Uno de los sanjuaninos varados relató a Diario 13 que recién por la tarde/noche del pasado lunes pudieron emprender el regreso a sus hogares. Cabe recordar que la empresa había mencionado que habían enviado un repuesto para reparar el ómnibus y que en la Aduana de Chile no permitieron su ingreso al no tener el ticket de compra. Los afectados nunca creyeron en esta versión y aseguraron que la firma no hizo nada.

“Recién llegamos a San Juan a las 21:00. Enviaron un unidad que retirara las valijas del colectivo roto y que nos llevara hasta la Aduana. Luego en Puente de Inca nos cambiaron a otro colectivo. Algo que deberían haber hecho el día anterior pero dieron muchas vueltas”, relató el afectado.

De esta forma tuvieron que esperar por más de 30 horas para tener una solución a este problema que no fue su responsabilidad. En ese lapso, ellos fueron recibidos en el hotel Sky Portillo, hospedaje donde en ningún momento pudieron ingresar a las habitaciones.

“Al ser temporada baja no estaba habilitado, incluso estaba en mantenimiento. La gente de Chile nos brindó todo lo que estuvo a su alcance. Pero habían niños y gente mayor que tuvo que dormir en el piso”, relató.