Luego del alerta amarillo, ¿cómo estará el tiempo en San Juan?

Sobre el mediodía del pasado viernes 15 de agosto, desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta amarillo por la llegada de viento a la Cordillera de Iglesia. Luego de esto, se espera que este sábado 16 de agosto la temperatura en San Juan siga siendo la habitual de los últimos días, sin sobresaltos y con una máxima menor a los 20 grados centígrados.

En su informe diario desde el SMN informaron en su página web oficial que, durante esta primera jornada del fin de semana, el cielo estará algo nublado. Sumado a esto, está previsto que la temperatura oscile entre los 6 °C y los 19 °C.

A esto se le sumarán leves brisas provenientes del sectores sureste. Las mismas sólo alcanzarían los 12 km/h, pero se mantendrían de forma constante a lo largo de todo el día, colaborando a que la sensación térmica descienda un poco sobre el final del día.

Este es el pronóstico extendido para toda la próxima semana: