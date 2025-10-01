Luis Rueda despidió a Eduardo Posleman, referente del bloquismo

Uno de las históricas figuras del bloquismo falleció este martes. Se trata de Eduardo Posleman, quien fue gobernador interino de la provincia en el año 1982. El presidente del partido de la estrella, Luis Rueda, le dedicó unas palabras en su velorio en la Legislatura Provincial y destacó su gran trabajo por la sociedad sanjuanina.

Rueda mencionó que Posleman fue un dirigente muy importante del partido, como así también dirigente político en la provincia. “Compartí muchos cafés con él. Era un hombre del diálogo que brindaba toda su experiencia al partido. Ocupó diferentes cargos en San Juan y hasta sus últimos días siempre brindó su apoyo dentro del bloquismo”.

“Fue un hombre que buscó siempre la democracia, colaboró para eso y siempre buscando algún diálogo. Aunque no ocupara un cargo oficial, lo hacía ad honorem”.

Por último, Rueda expresó que el bloqusimo es una gran familia, donde muchas veces los hijos de ex dirigentes continúan con la militancia, como es el caso de los Posleman o de los Rizo. “Somos una gran familia. Desde chicos, junto a sus hijas y a su familia hemos estado dentro del partido entonces los percibo como una gran familia. Federico Rizo también venía con su padre y en el partido se han construido generaciones de bloquistas”, concluyó.