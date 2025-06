La periodista y actual secretaria de Cultura, Turismo y Educación de Capital, Adriana Luluaga pasó por el programa EntreVistas, donde dialogó con Leo Domínguez sobre los desafíos de combinar la función pública con la vida familiar, el peso de las decisiones diarias y su mirada crítica sobre la gestión nacional de Javier Milei.

Consultada sobre cómo concilia su función pública con la vida familiar y personal, Luluaga fue contundente: “Al varón se le sigue disculpando su falta de presencia en muchos ámbitos, y a las mujeres no tanto.” Contó que, pese a haber trabajado toda su vida, cuando se jubiló se dedicó de lleno a sus nietos, especialmente al mayor.

Sin embargo, al retomar la actividad pública, se enfrentó a una inesperada y dolorosa reacción: “Mi nieto me dijo: ‘Sos una estafa, abuela’. Él sentía que lo estaba dejando, que lo estaba estafando, porque ya no lo buscaba al colegio. Eso es muy duro, no solo por ellos, sino por uno mismo.”

Además, mencionó: “A esta edad uno está en el camino de vuelta, se supone que tiene más tiempo para compartir... y no". Por eso expresó: "Te estás perdiendo de cosas. No es solo lo que uno le falta al otro, sino lo que ese otro te hace falta a vos.”

Adriana también habló de lo que implica sostener una vocación pública y política: “Esto es una elección diaria. No es que uno dice ‘ya estoy y me quedo hasta el final’. Todos los días me pregunto por qué elegí estar acá. Y si le encuentro el porqué, sigo.”

En ese mismo sentido, reconoció que ha pensado en dejarlo todo “día por medio”, pero encuentra fuerza al mirar a otras mujeres que también luchan por sostener sus múltiples roles: “Cuando veo el testimonio de otras, digo: si ellas pueden, ¿cómo no acompañar? Es un acto de reafirmación constante.”

La conversación también incluyó su visión sobre la gestión del presidente Javier Milei. Si bien reconoció que representó “una esperanza de cambio”, también mostró su desilusión, especialmente en lo que respecta al trato hacia los jubilados: “Creo que para muchos sigue siendo una esperanza, pero en algunos ámbitos hay decepción, como en el tema jubilatorio. Yo también soy jubilada y lo siento en carne propia.”

Además, cuestionó: “No se puede desconocer a las provincias. Hay una gran diversidad de realidades y creo que a Milei le falta recorrer un poquito más el país. Falta entender esas diferencias para poder gobernar con equidad.”

Luluaga detalló que “Hay diferencias marcadas entre la capital y los departamentos, entre los barrios y el centro. Para gobernar hay que conocer. Y para conocer, hay que estar, mirar, escuchar.”

Consultada sobre a quién admira, Luluaga no dudó en señalar a sus padres como sus máximos referentes. “Han sido un gran testimonio en mi vida por su condición, su perseverancia. Esto de la pasión, del esfuerzo, de inculcar la solidaridad… eso viene de mi mamá”, expresó . Y agregó: “A pesar de sus historias muy diferentes, ellos fueron un ejemplo de que siempre se puede salir adelante. No hay nada que uno no pueda lograr si realmente está convencido de lo que quiere.”

Su padre ya no está, pero su madre, con 93 años, sigue acompañándola. “Por suerte se lo digo siempre. Con mi viejo estoy en paz absoluta”, afirmó.

En el tramo más reflexivo de la entrevista, Luluaga habló sobre sus deseos más profundos y el legado que aspira a dejar. “Tengo muchas ganas de hacer cosas, pero no solo cosas afuera: también modificaciones en mí misma”, reconoció.

Al ser invitada a elegir una meta personal que aún sienta pendiente, respondió con sinceridad: “Estar segura de que mi existencia ha valido la pena para alguien más. Que logré dejar una huella, motivar a alguien, cambiarle la actitud hacia lo positivo. Ese sería mi mayor logro.”