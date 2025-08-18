Lunes con olor a lluvia en algunas zonas de San Juan, mirá cómo seguirá el tiempo

La semana, en San Juan, comienza marcada por el agua, concretamente por la lluvia. De acuerdo con lo que informó el Servicio Meteorológico, para la jornada de este lunes se espera lluvia en algunos puntos de la provincia.

De esta manera, informaron que el cielo estará cubierto la mayor parte del día e incluso en la zona sur de San Juan podría haber lluvia. En la misma línea, aludieron a que el viento sur será el protagonista, ya que sus ráfagas alcanzarán los 39 kilómetros por hora y será una constante durante el día.

De este modo, mencionaron que la máxima será de 18 grados, mientras que la mínima no será mayor a los 5 grados. Para el martes, la jornada será similar, aunque cambiará el panorama desde el miércoles.