Lunes de fuerte viento sur: ¿se viene la lluvia?

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este lunes 29 de septiembre estará marcada por la llegada de viento del sector sur, que será el principal protagonista del día.

La temperatura máxima se ubicará en torno a los 25 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 2 °C. Según el pronóstico, el viento sur comenzará a sentirse desde el mediodía y se mantendrá hasta la tarde-noche, provocando un descenso en la sensación térmica.

Para el martes, se anticipa un cambio de condiciones: la probabilidad de lluvias alcanza el 80 %, con precipitaciones que comenzarían durante la noche y se extenderían hasta las primeras horas del miércoles.

A partir del jueves, el panorama mejorará y las temperaturas comenzarán a elevarse nuevamente, marcando el inicio de un período más templado.