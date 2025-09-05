Madrugada movida en San Juan: ¿Sentiste el sismo?

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que durante la madrugada de este viernes se registró un sismo en territorio sanjuanino.

El movimiento ocurrió a la 2:57 de la madrugada y tuvo epicentro en la zona cordillerana, a 47 kilómetros al oeste de Barreal, en cercanías del cerro Mercedario. Según los datos oficiales, la magnitud fue de 3,7° en la escala de Richter y la profundidad alcanzó los 102 kilómetros.

Debido a estas características, el temblor no fue percibido con intensidad por los vecinos de la provincia, aunque el organismo lo reportó en su informe habitual.

Asimismo, el INPRES detalló que durante el resto de la madrugada se produjeron otros sismos en San Juan, aunque de menor magnitud, por lo que pasaron prácticamente desapercibidos.