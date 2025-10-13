Madrugada movida en San Juan: ¿sentiste el sismo?

De acuerdo con lo que dio a conocer el Institutito de Prevención Sísmica, este 13 de octubre varios movimientos telúricos tuvieron epicentro en San Juan, sin embargo fue uno de ellos el que fue percibido por los vecinos.

El movimiento fue de magnitud 3,3 grados, pero lo más llamativo fue que su profundidad fue de tan solo 10 kilómetros por lo que vecinos cercanos a la zona, lograron percibirlo. En este sentido, desde el INPRES, informaron que el mismo fue a las 2:18 de madrugada, y tuvo epicentro a 51 kilómetros de la capital de San Juan y a 38 kilómetros de Bermejo.

Cabe mencionar que durante toda la madrugada varios sismos azotaron la provincia, pero debido a su magnitud débil no fueron percibidos.