La juventud está perdida, no conoce la historia, no respeta, no estudia: Estas son frases típicas asociadas a un sector etario de Argentina. Generalizan sobre millones de jóvenes que hacen, crean y no olvidan el legado de los veteranos de Malvinas. Entre ellos está Braían Espinoza, un sanjuanino que, a pesar de su corta edad, ha recorrido varios lugares del mundo, incluidas las islas Malvinas. Si bien su viaje no fue extenso, las islas lo marcaron profundamente. Hoy, se dedica a difundir la causa Malvinas, honrarla y reivindicar su argentinidad.

"Malvinas representa un recorrido y una causa histórica que, sin duda, es parte de nuestra identidad. Supera todo tipo de diferencias, nos une y saca a la superficie sentimientos muy profundos", comentó el joven oriundo de Sarmiento, que charló con Diario 13. Su interés por el tema no es reciente; tiene raíces profundas: "Para mí, esa conexión comenzó en la escuela, que fue el primer lugar donde conocí sobre las islas".

Para él, la educación jugó —y sigue jugando— un papel fundamental en la construcción del sentimiento patrio. Cada mes de abril, los actos en honor a los héroes de Malvinas, las paredes cubiertas de banderas, afiches y mapas "creaban un ambiente de respeto y amor por Malvinas", recordó.

Si ese inicio no fuera suficiente, Braian comentó: "Además, tengo el honor de tener un combatiente en mi familia. Mi tío, Ramón Flores, fue uno de los civiles que viajó a las Islas Georgias del Sur, ubicadas a 1.500 kilómetros al este de Malvinas, para desmantelar instalaciones balleneras abandonadas en marzo de 1982". En esta línea, agregó: "Escuchar su historia me llena de orgullo, y él despertó en mí el deseo de aprender más sobre nuestro territorio".

Braian está en constante aprendizaje. Su camino académico lo llevó a recorrer países como China y el Reino Unido. Incluso, fue un concurso académico el que lo llevó a Malvinas. "La experiencia me dio la posibilidad de convertir en realidad los relatos de mi tío y todo lo que aprendí (y sigo aprendiendo)".

"Recorrer las calles de Puerto Argentino, mojar mis pies en el Atlántico Sur o dejar un rosario en Darwin fueron experiencias inolvidables. Creo que una de las principales conclusiones es que nosotros, los jóvenes argentinos, debemos debatir, reflexionar y, sobre todo, amar la causa", expresó el joven de 26 años. En esta línea, explicó: "No solo por aquellos que en el 82 estuvieron para defender nuestra Patria, sino también por nosotros y por nuestro futuro. Somos la generación que va a seguir defendiendo esta causa".

Su experiencia fue, quizás, una de las que más lo marcaron debido a la enorme relevancia histórica que posee. Por ello, recordó: "Durante mi estadía pude intercambiar conversaciones con isleños. Siempre desde el respeto, logramos compartir nuestras posiciones y dialogar sobre Malvinas". Su impronta dejó una huella en quienes lo escucharon: "Tomando todo lo aprendido, expliqué nuestros argumentos jurídicos e históricos que fundamentan nuestro reclamo de soberanía. Más allá de exponer nuestros derechos, es probable que ellos nunca cambien de parecer", señaló, ya que los isleños se sienten parte de Gran Bretaña.

"Los principios que ambas partes invocamos son incompatibles y opuestos, y lo único en lo que coincidimos es en la innegociabilidad de nuestras posturas", expresó. Además, agregó: "El verdadero desafío en el debate no radica en demostrar que nuestro punto de vista es el correcto (aunque sabemos que lo es, como en nuestro caso), sino en la capacidad de facilitar un diálogo donde ambas partes puedan exponer sus opiniones". En este sentido, Braian considera que no se trata de un debate para ganar y convencer al otro de que su argumento es el acertado, sino de "dejar abierta la posibilidad de que el otro examine nuevas perspectivas y formas de ver las cosas, que se marche con una nueva manera de interpretar el mismo hecho".

Por esta razón, calificó su experiencia como un "diálogo pacífico, característica que siempre ha distinguido a nuestros diplomáticos en el inclaudicable reclamo". Su pensamiento está en sintonía con su formación académica, ya que aspira a obtener el título de licenciado en Relaciones Internacionales, un camino con bases sólidas. Además, reafirmó su postura: "Argentina es ejemplo de ello, y es el Reino Unido quien debe sentarse a negociar, tal como lo establecen las numerosas resoluciones de Naciones Unidas".

"¿Por qué es importante reivindicar que Malvinas son argentinas?" Es una pregunta recurrente en el ámbito educativo, ante la cual Braian mencionó: "Es fundamental mantener viva la llama del reclamo, porque los desafíos de cara al futuro son muchos. Debemos seguir impulsando la conversación y recordar siempre que Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur no son solo el recuerdo de un conflicto, sino también parte de nuestra historia y el presente de nuestro reclamo diplomático, que comenzó en 1833 cuando fueron usurpadas por los británicos".

Seguidamente, justificó: "Conocer y comprender nuestros argumentos es esencial para entender que el legítimo e irrenunciable reclamo que sostiene nuestro país no es un capricho. Es vital seguir difundiendo el amor por Malvinas y nunca olvidar que nuestros compatriotas, que partieron del continente y dieron su vida por ellas, son héroes". Además, enfatizó: "Conocer los fundamentos de nuestro legítimo reclamo es primordial, porque nadie puede amar lo que no conoce ni defender lo que no ama".

Para finalizar, señaló: "Como argentinos, sostener que las Malvinas son argentinas implica un compromiso y una responsabilidad que debemos profundizar en cada oportunidad que se presente". Incluso, destacó: "En la actualidad, la enseñanza y el debate deben mantenerse día a día. El 2 de abril es un gran punto de partida para reflexionar y aprender de manera sostenida en el tiempo".