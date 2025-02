Mamá de chicas trans: "Solo somos familias que acompañamos a nuestres hijes"

Este miércoles por la tarde anunciaron que el Gobierno nacional modificará la ley de identidad de género y prohibirá los tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años. Diario 13, habló con Alejandra Ávila, una madre y referente de la lucha de las infancias trans, quien contó la indignación e incertidumbre que sienten tras esta decisión.

“Como familia estamos indignados”, arrancó diciendo Alejandra, “teniendo leyes que nos ha costado tanto conseguir, todo lo que hemos hecho y lo que hicieron les que estuvieron antes que nosotros”.

Alejandra fue categórica y dijo: “No sé quien le estará dando los discursos al presidente para que hablé así. Acá no se trata de padres y madres que elegimos hormonizar a nuestros hijes, se trata de padres y madres que acompañamos a nuestros hijes en sus decisiones”.

“Las niñeces tienen voz, nuestros hijos y nuestras hijas toman sus decisiones”

Alejandra dijo que en su familia sienten mucha impotencia y rabia, pero dio un mensaje de esperanza para todas las familias que hoy tienen incertidumbre y no saben que va a pasar con sus hijos y sus hijas que reciben tratamiento de hormonas: “Hay que seguir en la calle, como estuvimos el sábado pasado. Tiene que seguir la lucha colectiva para que estas cosas no sucedan, para que los que nos gobiernan no atenten contra las leyes que tanto nos ha costado conseguir".

“Hay que salir y acompañar, estar en la lucha como siempre y comprometerse”, sentenció Alejandra. “No hay que dejar que perdamos todo lo que hemos conseguido”, agregó.

Por otro lado, habló sobre su historia personal, con dos hijas que transicionaron en su infancia, una haciéndolo a los 6 años y explicó que ella no se siente una referente sino “una madre que tiene amor por sus hijas e hijos y que ha acompañado y respetado la identidad de cada uno de ellos”.

Finalmente, Alejandra, mamá de sus dos adolescentes trans, contó el trabajo que han tenido que hacer como familia ya que, a pesar de existir una Ley de Identidad de Género en San Juan no se cumple y no existen especialistas de la salud, según su testimonio, que esté capacitado para tratar infancias y adolescencias trans.

La decisión de Nación

En la tarde de este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional modificará la ley de identidad de género y prohibirá los tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años.

En un mensaje grabado, el portavoz aseguró que: “Esta decisión nos permite ir hacia un sistema más razonable, termina con los delirios impulsados por la nefasta ideología de género”.

“Lejos de afectar a un sector particular, esta medida tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores”, aseveró el vocero.

Hasta antes de esta medida nacional, la Ley de Identidad de Género permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que se identifican.

Esta norma fue votada por la amplia mayoría en el año 2012, la normativa no solo permite que los mayores de edad hagan el tratamiento, sino también a los menores de 18 años.