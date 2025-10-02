De acuerdo con lo dado a conocer por el Instituto de Prevención Sísmica, en la mañana de este jueves un sismo alertó a los sanjuaninos.

Por su parte, indicaron que el movimiento telúrico, ocurrido a las 7:43, tuvo epicentro en el Oceano Pacifico, a unos 244 km al NO de Cerro Mercedario. Además, informaron que tuvo una magnitud de 5,4 grados. Otro dato que aportaron es que su profundidad fue de 14 kilómetros.

Mañana movidita: un fuerte sismo sacudió el suelo sanjuanino

Debido a su intensidad, fue percibido por varios vecinos de San Juan; asimismo, por su epicentro, también alcanzó a Mendoza.

