¿LO SENTISTE?
Mañana movidita: un fuerte sismo sacudió el suelo sanjuanino
El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,4 grados
De acuerdo con lo dado a conocer por el Instituto de Prevención Sísmica, en la mañana de este jueves un sismo alertó a los sanjuaninos.
Por su parte, indicaron que el movimiento telúrico, ocurrido a las 7:43, tuvo epicentro en el Oceano Pacifico, a unos 244 km al NO de Cerro Mercedario. Además, informaron que tuvo una magnitud de 5,4 grados. Otro dato que aportaron es que su profundidad fue de 14 kilómetros.
Debido a su intensidad, fue percibido por varios vecinos de San Juan; asimismo, por su epicentro, también alcanzó a Mendoza.