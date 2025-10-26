El gobernador Marcelo Orrego cumplió con su deber cívico este domingo al votar en la escuela Valle del Tulum, en el departamento Santa Lucía, donde aprovechó para reflexionar sobre la jornada electoral y enviar un mensaje de agradecimiento a quienes hacen posible los comicios.

“Todavía no sé el porcentaje, pero ha mejorado mucho. En definitiva, lo importante es que los sanjuaninos vengan a votar”, expresó el mandatario, quien destacó la buena afluencia de electores desde las primeras horas de la mañana.

Con tono emotivo, Orrego recordó sus primeros pasos en la política y el consejo de su padre: “Empiezo la mañana siempre desde el mismo lugar. Cuando fui por primera vez candidato a intendente era muy joven; cuatro meses antes le pedí un consejo a mi padre y me dijo que empezara por la Iglesia de Santa Lucía, para que Dios te ayude, porque veníamos mal”.

Acompañado por los candidatos de su espacio, el gobernador señaló: “Tengo la oportunidad de estar acá con nuestros candidatos, que son como ángeles que tengo a mis espaldas, porque custodian los intereses de San Juan”.

Orrego también se refirió a la importancia de contar con representantes nacionales comprometidos con la provincia. “Es muy importante para un gobernador tener diputados nacionales que respondan a los intereses de los sanjuaninos por sobre cualquier alineamiento partidario”, remarcó.

Sobre el desarrollo de los comicios, valoró el nuevo sistema de votación: “Con este tipo de sistema se eliminan prácticas que le esquivaban a la democracia y además es mucho más económico”.

Antes de retirarse, el mandatario se mostró confiado en los resultados: “Espero que los resultados sean positivos. Seguramente después de las 18 horas podremos estar hablando de los primeros datos”.

Finalmente, agradeció el compromiso de quienes participan en la jornada electoral: “Recorriendo escuelas, compartiendo con nuestros candidatos, militantes y fiscales, y autoridades de mesa, a quienes les agradezco eternamente que estén”.

Orrego cerró con un mensaje de unidad: “Soy un agradecido de la vida por participar y por llevar estos candidatos que nos hacen sentir orgullosos. Con Fabián caminamos el mismo camino desde hace más de cinco años, siempre supimos que lo más importante de la política es que a la gente le vaya bien”.