Marcelo Orrego: “Necesito que ganemos la elección para poner diputados que representen a San Juan”

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que su principal objetivo en estas elecciones legislativas era lograr que los sanjuaninos elijan diputados nacionales que realmente representaran a la provincia. Lo expresó durante una entrevista en Canal 13 San Juan, en el cierre de la campaña rumbo a los comicios del próximo domingo 26 de octubre.

“Necesito que ganemos la elección para poner diputados que verdaderamente representen a San Juan”, afirmó el mandatario, al referirse a los candidatos de su espacio: Fabián Martín (Vicegobernaor), Laura Palma (ministra de Gobierno) y Federico Rizzo. “Están preparados para defender las necesidades de los sanjuaninos en el Congreso”, agregó.

En cuanto el interrogante de por qué eligió a sus candidatos, el primer mandatario aseguró que: “debía elegir al mejor de la cancha y a alguien que ya estuviese instalado en el Frente, y me parece que Fabián cumple con todas las características”.

Orrego recordó que durante los 20 meses de gestión recorrió la provincia y destacó el programa Más Cerca, que permitió trasladar distintas reparticiones del Estado a los lugares más alejados. “Queremos llegar a donde no llega nadie, estar cerca de la gente y resolver sus problemas”, sostuvo.

El mandatario repasó además algunas obras concretadas en el interior, como el acueducto de San Agustín y la provisión de agua potable en Astica. “Son avances que tienen que ver con el interior del interior”, remarcó, y subrayó que muchos proyectos se financiaron con recursos propios, ante la caída de la asistencia nacional.

En ese sentido, explicó que su gestión administra un 60% menos de fondos que la anterior. “No llegan los mismos recursos de Nación, pero lejos de dar la espalda seguimos adelante. El esfuerzo lo hacen los sanjuaninos”, señaló, y recordó que la provincia destinó más de 80 mil millones de pesos en créditos blandos para pymes, microemprendimientos y proyectos vinculados a la eficiencia energética y la economía circular.

El gobernador también mencionó las obras viales asumidas por la provincia, como la Ruta 153 y las mejoras en la Avenida Circunvalación, y destacó que San Juan inauguró la primera ruta solar del país.

Respecto al vínculo con el Gobierno nacional, aseguró que mantiene una relación de respeto con el presidente Javier Milei. “No quiero que le vaya mal a ningún presidente, porque si le va mal, le va mal a la Argentina”, expresó. Sin embargo, aclaró que será firme ante los ajustes que afecten áreas sensibles. “Cuando se trata de prestaciones para discapacitados o jubilados, decimos no es no”, enfatizó.

También insistió en que el país necesita un verdadero federalismo y diálogo entre el Presidente y los gobernadores. “No creo en la pelea absurda. Tenemos que trabajar juntos, porque en definitiva somos todos sanjuaninos”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Orrego valoró la implementación de la boleta única de papel y afirmó que el sistema “es mucho más sencillo y transparente”. Además, confirmó que el lunes, tras las elecciones, se entregarían viviendas en el departamento 9 de Julio, en el marco del compromiso de entregar 1.412 casas antes de fin de año.

Finalmente, destacó el rol de Laura, integrante de su equipo desde hace 15 años, en la puesta en marcha del Boleto Educativo Gratuito, una de las políticas más valoradas de su gestión. “Estoy convencido de que la educación es la herramienta para el futuro”, concluyó.