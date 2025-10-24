Marcelo Orrego recorrió la peatonal sanjuanina y llamó a los ciudadanos a votar

El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, se encontró con el móvil de Canal 13 San Juan mientras recorría la peatonal de la capital. El mandatario contó que había ido a firmar una declaración jurada y decidió aprovechar la salida para caminar por el centro, donde fue abordado por vecinos que se acercaron a saludarlo y conversar.

“Siempre la charla y el respeto con los sanjuaninos. Camino siempre y esto es normal para mí”, expresó Orrego, quien se mostró relajado durante la caminata.

En la antesala de la veda electoral, el gobernador dejó un mensaje a los ciudadanos: “Quiero decirle a los sanjuaninos que vayan a votar. Somos todos iguales, me parece que es un buen momento para poder aportar”.

Orrego destacó además el vínculo con la gente y la importancia de escuchar sus inquietudes. “Siempre hay cariño con los sanjuaninos y te expresan sus necesidades. A mí me gusta escucharlos y me tomo mi tiempo para eso”, señaló.

Durante el recorrido, el mandatario saludó a los vecinos, se sacó fotos y continuó caminando por la peatonal en un clima distendido.