Marcha Universitaria: aparecieron carteles en el centro sanjuanino

La Marcha Federal Universitaria en San Juan se realizará este miércoles con concentración a las 16 horas en la Plaza 25 de Mayo y salida a las 17. La movilización busca visibilizar el reclamo contra el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, mientras Diputados trata los vetos en el Congreso.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la cartelería que apareció en la intersección de calles Entre Ríos y Libertador: “Del 2016 al 2025 la Universidad Nacional de San Juan sumó 6.831 profesionales”, un mensaje que apunta a reforzar la importancia de la educación pública en la provincia.

La movilización partirá hacia la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y podría continuar hacia la Casa de Sarmiento y el Rectorado, dependiendo de la concurrencia y el operativo de seguridad en el microcentro.

La marcha cuenta con la coordinación de la UNSJ, ADICUS, SIDUNSJ, la Federación Universitaria, la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de San Juan, y otros espacios gremiales y políticos. Además del rechazo al veto sobre financiamiento universitario, se sumará la protesta por la Emergencia Pediátrica, ampliando la participación de la comunidad.

Se recomienda prever cortes y congestión en las arterias del microcentro desde las 17 horas, debido al tránsito que generará la movilización.