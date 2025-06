En el marco del conflicto por el financiamiento del sistema universitario argentino, SIDUNSJ dio a conocer que se suma al paro nacional por 48 horas convocado para este jueves 20 y viernes 21 de junio. La medida incluirá también una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país.

“La convocatoria es nacional, impulsada por CONADU y CONADU Histórica. En cada universidad se desarrollarán actividades de acuerdo a su contexto local”, explicó Guadalupe Aguiar, secretaria general de SIDUNSJ, en diálogo con Canal 13 San Juan.

En San Juan, este mediodía se reunirán las organizaciones gremiales docentes y no docentes junto a representantes estudiantiles para definir la modalidad de la protesta. “Probablemente realicemos una movilización por la ciudad y una conferencia de prensa. Tenemos que evaluar el contexto, incluso las condiciones climáticas”, señaló Aguiar.

La dirigente gremial remarcó que el reclamo trasciende lo salarial y afecta a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general. “No es una lucha solo por los docentes, no es una lucha solo por los trabajadores. Es una lucha por el futuro de nuestro pueblo, porque no hay familia que no quiera que su hijo o hija pase por la universidad”, expresó.

Aguiar recordó la histórica marcha del pasado 23 de abril, que tuvo una fuerte repercusión en San Juan y otras provincias: “Ese fue un hecho histórico que nos demostró que la defensa de la universidad pública es un valor compartido por toda la sociedad. Esperamos que en esta nueva convocatoria también se sumen exalumnos, familiares, estudiantes y toda la comunidad”.

La protesta también busca ejercer presión en el plano legislativo. Uno de los ejes del reclamo es la aprobación de la ley de financiamiento universitario, cuyo tratamiento en el Congreso podría darse el próximo 2 de julio. “Se presentó un proyecto similar el año pasado, que no prosperó. Este 8 de junio se volvió a presentar y pedimos a nuestros diputados y senadores que lo acompañen”, indicó Aguiar.

Desde el gremio informaron que la medida de fuerza será total y alcanzará a todas las facultades de la UNSJ y colegios preuniversitarios. “La universidad pública es parte importantísima de la cultura argentina. Si no la defendemos entre todos, la crisis puede llegar a ponerla más en peligro de lo que ya está”, concluyó la secretaria general.