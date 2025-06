Este miércoles, en el marco de la gala por un nuevo aniversario de la fundación de San Juan, María Elisa Robles, docente y promotora cultural, será reconocida como Ciudadana Ilustre por su trayectoria educativa y por su aporte a la inclusión a través del arte.

Desde hace casi tres décadas, Robles viene abriendo caminos donde no los había. En 1996 fundó en el patio de su casa, en Villa El Pino, la Academia de Danzas José Dolores, que llegó a contar con más de cien estudiantes. Pero fue en el año 2000 cuando su obra tomó un rumbo transformador: decidió crear un espacio gratuito para personas con discapacidad que quisieran expresarse bailando.

“Hace 25 años pensé un sueño, en un momento donde casi no había espacios para personas con discapacidad. Mi meta era que ellos pudieran ser felices, y lo hicimos realidad desde el fondo de mi casa, con apenas siete alumnos”, recordó emocionada durante una entrevista con Canal 13.

Ese pequeño grupo inicial creció hasta convertirse en el Ballet Estable Municipal “Sembrando Ilusiones”, dependiente de la Municipalidad de la Capital. Actualmente, el elenco está integrado por 53 jóvenes y se ha transformado en un símbolo de la inclusión cultural en San Juan.

“El ballet se fue agrandando. Empezamos como un taller, luego el municipio me abrió las puertas y en 2012 nos nombraron ballet estable. Hoy somos una gran casa, como me gusta decirle, donde los chicos no pagan ni una cuota y reciben todo con amor”, contó Robles, quien también continúa ejerciendo la docencia en instituciones educativas como el colegio Cesáreo y el colegio Los Olivos.

Durante el acto de distinción que se llevará a cabo en el Teatro Sarmiento, se reconocerá no solo su labor como educadora, sino también su compromiso social, su visión pionera y el legado de ternura y dignidad que deja en cada paso de baile.

“A mí me premian por algo que amo hacer. Esto no es solo un trabajo, es mi vida. Ellos —los chicos— son parte de mí, y yo soy parte de sus vidas. Por eso, este reconocimiento lo recibo con el corazón lleno”, expresó.

“Sembrando Ilusiones” es, según comentó, el único ballet estable de San Juan compuesto íntegramente por personas con discapacidad, y uno de los pocos en el país. “No sé cuántos habrá en Argentina con estas características, pero creo que somos los únicos, al menos con esta estructura y con tanto recorrido”, afirmó.