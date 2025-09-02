Martes cálido en la previa de la última helada en San Juan

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada se espera un leve repunte de la temperatura, aunque expresaron que la helada será inminente.

De este modo, pronosticaron que la máxima de este martes 2 de septiembre se ubique en los 19 grados, mientras que la mínima será de 3 grados. A la vez, aludieron a que el cielo estará despejado.

Sin embargo, desde este miércoles comenzará el descenso del termómetro. Es así como aludieron que la helada prevista llegaría y se mantendría durante unos días en la provincia.