Martes fresco en San Juan: ¿cuándo vuelve el calor?

Este martes será una jornada fresca en San Juan. Tras el viento sur del lunes, la jornada se mantendrá por debajo de los 20 grados.

De esta manera, desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se espera que este martes la máxima no supere los 19 grados; en la misma línea, añadieron que la mínima será de 7 grados. El viento predominante será del sector sur, pero con velocidades inferiores a las de la jornada previa.

Para el miércoles pronosticaron un leve repunte de la temperatura, que se mantendrá en línea con los próximos días; sin embargo, el viernes el viento volverá con fuerza a San Juan.