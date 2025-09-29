Este fin de semana, el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, estuvo cumpliendo labor ejecutiva en el departamento de Iglesia, puesto que Marcelo Orrego se encuentra en Buenos Aires presentando la Fiesta Nacional del Sol y la Feria Internacional de Turismo. Allí, Martín dialogó con Canal 13 San Juan y habló sobre la aprobación del RIGI de Los Azules, con una inversión de USD 2.700 millones. “Hay muchas expectativas puestas en San Juan”.

El vice mencionó que tras la aprobación del RIGI “hay muchas expectativas en San Juan. Se anunció la aprobación del RIGI de Los Azules, ahora Vicuña lo va a presentar muy pronto y ya están llegando buenas noticias a San Juan”.

“Nuestra provincia va a ir creciendo gradualmente, esto no se da de la noche a la mañana, pero estamos destinados a ser una de las provincias más desarrolladas del país en un futuro”, expresó.

Además, el vicegobernador habló sobre el reclamo por los costos de la boleta de luz en el departamento Iglesia. Mencionó que “es una situación difícil para todos y hay que reconocer que se está haciendo más con menos. El intendente ha podido sacar el cargo de energía de la boleta para poder abaratar el costo, es un gesto muy importante”.

Subrayó que es una gestión de parte de la municipalidad, pero que “Gobierno también ha puesto parte de los recursos para amortiguar la boleta de la luz, no como cuando llegaban recursos nacionales, pero se ha logrado ayudar de alguna forma”, concluyó.