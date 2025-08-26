El vicegobernador Fabián Martín se refirió al proyecto de modificación de la Ley de Transporte y aseguró que el objetivo es avanzar en una normativa “moderna, más económica y acorde a las nuevas tecnologías”. Al mismo tiempo, remarcó que en el proceso de discusión “vamos a escuchar a todos los sectores” para garantizar el consenso.

“El transporte tiene una ley vieja, que quedó fuera de contexto. Cuando se hizo, hace más de 20 años, no existía WhatsApp ni había aplicaciones. Hoy estamos en un mundo diferente donde la gente pide su transporte por el celular”, explicó Martín. En ese sentido, planteó que con la incorporación de nuevas plataformas “los intermediarios con los remises desaparecen a través de las aplicaciones y eso hace que el servicio sea más liviano en costos para los sanjuaninos”.

El vicegobernador adelantó que convocarán a todas las partes involucradas en el sector para conocer sus planteos. “Vamos a escuchar a todos los sectores que quieran venir a plantear sus inquietudes: taxistas, remiseros, todos. La idea es que nadie se quede afuera. Queremos una ley moderna, más fácil para el usuario, más económica y que genere muchos puestos de trabajo”, afirmó.

Finalmente, Martín subrayó que el debate recién comienza y dependerá de la recepción que tenga el proyecto. “Se viene hablando, pero no hablamos de consenso porque aún no se conocía la propuesta. Se presentó hace unos días, por lo que veremos si tenemos el consenso necesario para debatirla”, concluyó.