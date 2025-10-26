Desde las 08:00 los electores sanjuaninos ya comenzaron a votar, para definir qué candidatos ocuparán las 3 bancas que deben renovarse en el Congreso Nacional. En ese sentido, el vicegobernador de San Juan reveló que alrededor de las 21:00 se conocerían los resultados.

El candidato a diputado nacional por el frente “X San Juan”, habló con la prensa instantes antes de sufragar. Desde el ingreso a la Escuela Provincia de Mendoza se refirió a cuándo comenzarían a conocerse las primeras tendencias.

“Sobre las 21:00 se van a saber los resultados, por lo menos en San Juan va a ser rápido el conteo. Esperamos sobre esa hora ya tengamos los resultados que los vamos a esperar en nuestra sede, en Avenida José Ignacio de la Roza y Ameghino, nos dirigiremos a ese lugar con tranquilidad a esperar el cierre”, manifestó.

Cabe recordar que lo que se define en estas elecciones es a los reemplazantes de los tres diputados nacionales salientes. Se trata de Walberto Allende (Unión por la Patria), Fabiola Aubone (Unión por la Patria) y María De los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).