El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, dejó en claro cuál será su postura en caso de llegar al Congreso. Aseguró que su compromiso será exclusivamente con los sanjuaninos y que mantendrá independencia absoluta de cualquier fuerza nacional.

Fabián Martín habló con Canal 13 desde el Parque de Mayo, mientras se desarrollaba el FestiJoven. Desde allí se comprometió con los ciudadanos a ser su voz en el Congreso Nacional, velando únicamente por los intereses de la provincia al no responder a ninguna autoridad nacional.

“Por supuesto que vamos a tener una voz firme en el Congreso, pero es muy importante que los sanjuaninos sepan que no seguimos ningún lineamiento nacional. No tenemos ningún referente ni partido nacional que nos diga qué hacer o qué no hacer. Nuestro único compromiso es con la gente de San Juan y eso nos da la independencia de resolver por nosotros mismos”, remarcó.

En esa línea, Martín se diferenció de los demás espacios. “Estamos lejos del kirchnerismo, lejos del mileísmo. Al presidente Milei le dimos herramientas para que pueda gobernar y lo apoyamos en varias cosas, pero cuando empezó a tocar a los jubilados, a los discapacitados, a la salud, al Garrahan, a las universidades públicas, dijimos hasta acá. No me va a temblar el pulso para poner límites en temas sensibles. La salud y la educación no tienen un costo fiscal, son una inversión", sentenció.