En el marco del Día Nacional de la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, San Juan llevará adelante jornadas destinadas tanto a la población general como a organizaciones sociales. Más de mil personas se inscribieron para participar, un número que fue considerado significativo por las autoridades.

“La cantidad de inscriptos movilizó mucho, genera interés y también angustia. La gente busca respuestas, quiere saber cómo ayudar y de qué manera puede colaborar”, explicó Carina Ruggeri, referente de Salud Mental de la provincia.

Por su parte, la referente Celeste Uñac subrayó que el primer paso en la prevención es hablar del tema: “El poder hablar sin ningún tipo de tabú ya es una manera de prevenir. Cuando se abre el diálogo, es posible saber si una persona está en una situación difícil”.

Las especialistas remarcaron la importancia de no minimizar el sufrimiento de quienes atraviesan crisis. “Se trata de acompañar y buscar ayuda para que la persona no se sienta sola y pueda atravesar la situación”, señaló Ruggeri.

Desde la Dirección de Salud Mental se propuso pensar el suicidio como parte de un entramado más amplio. “Lo pensamos como un síntoma que nos muestra una problemática mucho más compleja, que tiene que ver no solo con cuestiones individuales, sino con realidades comunitarias y sociales”, indicó Uñac.

Las actividades incluyeron charlas y talleres en turnos mañana y tarde, con el objetivo de fortalecer tanto el abordaje clínico, centrado en la singularidad de cada persona, como el enfoque comunitario, en el que participaron ONGs y dispositivos sociales.

Las referentes coincidieron en que la prevención requiere un trabajo que exceda al sistema sanitario. “Esta problemática no se puede abordar solo desde la salud, hay que manifestarla en los grupos sociales. La respuesta no siempre está en la internación o la medicación. Hace falta una red de contención, porque es ahí donde las personas transitan su vida”, sostuvo Ruggeri.

El programa de actividades continuará el viernes 12 de septiembre, con una muestra fotográfica y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, propuestas que buscarán transmitir mensajes de esperanza y visibilizar la importancia de acompañar.