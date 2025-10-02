Este jueves 2 de octubre sobre el mediodía, cerró la inscripción para los artistas que desean trabajar en la edición de la Fiesta Nacional del Sol de este año. En ese sentido, las autoridades revelaron que en esta ocasión fueron más de 1000 los anotados para poder hacer el casting.

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes informaron a Diario 13 que fueron en total 1104 las personas que se inscribieron. Cabe destacar que esta posibilidad se abrió el pasado 25 de septiembre. Con esta cifra se superó ampliamente el registro del 2024.

Para la edición pasada habían aplicado 700 personas, lo que quiere decir que el número de interesados creció un 57,7% de un año al otro para la fiesta nacional de los sanjuaninos. Se trata no sólo de bailarines, sino también actores especialistas en teatro, estatuas viviendas, clown, actos de circo, percusionistas y hasta intérpretes de instrumentos de viento.

Estas personas debían cumplir requisitos bastante accesible como tener 18 años o más, además de tener disponibilidad horario durante octubre y noviembre tanto para ensayar como para las funciones. Es importante recordar que de este universo de 1104 postulantes, serán 300 los que serán seleccionados para formar parte del espectáculo central de la FNS.