Este sábado 23, más de 200 personas se sumaron a la Caminata Urbana organizada por el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Medicina Asistencial y la División Nutrición, dependientes de la Secretaría Técnica, bajo el lema Nutri-Actión: más pasos, más salud.

La iniciativa contó con la colaboración de los municipios de Capital, Rivadavia, Sarmiento y Santa Lucía, que convocaron a vecinos para participar de esta actividad orientada a fomentar la conciencia sobre la importancia de la alimentación equilibrada y la actividad física.

Durante la caminata, los municipios realizaron controles de signos vitales y tensión arterial antes y después del recorrido, además de brindar asistencia y guía a los participantes, a través de sus áreas de deporte. La jornada buscó combinar el encuentro comunitario con la promoción de hábitos saludables y el compromiso con el cuidado del cuerpo.