El Ministerio de Gobierno informó que este sábado 18 de octubre se implementarán desvíos temporales en varias líneas de transporte público debido a dos actividades. Las modificaciones afectarán distintos horarios del día y buscan garantizar la seguridad vial y la normal circulación de los colectivos durante ambos eventos.

Durante la mañana, entre las 8:00 y las 13:00, se desarrollará la Maratón de Lucha contra el Cáncer de Mama 2025, con punto de partida en calles San Luis y Avenida Alem, frente al Sanatorio Argentino. El recorrido incluirá las arterias San Luis, España, Libertador, Urquiza, 25 de Mayo y Alem, retornando al punto de inicio. En ese lapso, las unidades circularán por vías alternativas hasta la normalización del tránsito.

Las líneas afectadas por este evento son las siguientes:

Albardón S.R.L. (4 – 401 – 403 – 405 – 420), Alto de Sierra S.R.L. (300 – D)

El Triunfo S.A. (320 – 321 – 323 – 341)

Libertador S.R.L. (140 – 141 – 142 – 162 – A)

Mayo S.R.L. (201 – 202 – 204 – 205 – 242 – C)

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A. (100 – 101 – 102 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – E – TEO1/2/3).

Por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00, se realizará el Jubileo Universitario 2025, con concentración en Avenida Libertador y Urquiza, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El recorrido continuará por Libertador (carril sur, sentido oeste-este), España, Avenida José Ignacio de la Roza (carril sur) y Mendoza, finalizando en la Iglesia Catedral.

Durante esas horas, también se modificarán los recorridos de estas líneas:

Albardón S.R.L. (4 – 403 – 406 – 407 – 460),

Alto de Sierra S.R.L. (300 – 301 – 303 – 304 – 305 – D),

El Triunfo S.A. (321 – 323 – 340 – 341 – 345),

Libertador S.R.L. (162 – A),

Mayo S.R.L. (201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 213 – 214 – 242 – 243 – C), Nuevo Sur S.R.L. (260)

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A. (100 – 102 – 104 – 121 – 122 – 123 – 125 – 127 – 129 – 130 – B – E – TEO1/2/3).