Más de 30 líneas de Red Tulum se verán afectadas por dos eventos
Los recorridos de estas líneas se modificarán durante unas siete horas el próximo fin de semana.
El Ministerio de Gobierno informó que este sábado 18 de octubre se implementarán desvíos temporales en varias líneas de transporte público debido a dos actividades. Las modificaciones afectarán distintos horarios del día y buscan garantizar la seguridad vial y la normal circulación de los colectivos durante ambos eventos.
Durante la mañana, entre las 8:00 y las 13:00, se desarrollará la Maratón de Lucha contra el Cáncer de Mama 2025, con punto de partida en calles San Luis y Avenida Alem, frente al Sanatorio Argentino. El recorrido incluirá las arterias San Luis, España, Libertador, Urquiza, 25 de Mayo y Alem, retornando al punto de inicio. En ese lapso, las unidades circularán por vías alternativas hasta la normalización del tránsito.
Las líneas afectadas por este evento son las siguientes:
Albardón S.R.L. (4 – 401 – 403 – 405 – 420), Alto de Sierra S.R.L. (300 – D)
El Triunfo S.A. (320 – 321 – 323 – 341)
Libertador S.R.L. (140 – 141 – 142 – 162 – A)
Mayo S.R.L. (201 – 202 – 204 – 205 – 242 – C)
U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A. (100 – 101 – 102 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – E – TEO1/2/3).
Por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00, se realizará el Jubileo Universitario 2025, con concentración en Avenida Libertador y Urquiza, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El recorrido continuará por Libertador (carril sur, sentido oeste-este), España, Avenida José Ignacio de la Roza (carril sur) y Mendoza, finalizando en la Iglesia Catedral.
Durante esas horas, también se modificarán los recorridos de estas líneas:
Albardón S.R.L. (4 – 403 – 406 – 407 – 460),
Alto de Sierra S.R.L. (300 – 301 – 303 – 304 – 305 – D),
El Triunfo S.A. (321 – 323 – 340 – 341 – 345),
Libertador S.R.L. (162 – A),
Mayo S.R.L. (201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 213 – 214 – 242 – 243 – C), Nuevo Sur S.R.L. (260)
U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A. (100 – 102 – 104 – 121 – 122 – 123 – 125 – 127 – 129 – 130 – B – E – TEO1/2/3).