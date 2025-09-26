Más de 400 chicos participaron de la jornada de los Juegos Intercolegiales en Jáchal

En la localidad de San José de Jáchal, más de 400 chicos comenzaron a disputar la etapa departamental de los Juegos Intercolegiales con mucha emoción, ganas de competir y divertirse. Desde Canal 13 San Juan se transmitió en vivo de la localidad del norte, donde el periodista Aejandro Guajardo dialogó con diversas autoridades. En un día que se vio interrumpido por el viento Zonda, los niños comenzaron temprano con la competencia de atletismo.

Rosario Serrano, coordinadora de los Intercolegiales de Jáchal, habló con este medio y dijo que “todas las escuelas del departamento participaron en un marco importante de público. Tenemos más de 400 chicos participando. En la mañana fue el turno de los niños sub 12, donde asistieron alrededor de 280 chicos, más los padres y profes que acompañan”.

La particularidad de este evento es que reúne a chicos de todos los puntos de la provincia. En este caso de Jáchal, niños de Huaco, Mogna y La Huerta pudieron participar, divertirse y “por ser una distancia muy grande, a los chicos de Mogna los hemos traído este jueves, los hospedamos en el estadio Papa Francisco para que descansaran. Vinieron con los papás, los chicos de Huaco también llegaron tempranito”, concluyó.