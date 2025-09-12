En lo que va del 2025, más de 5.400 vecinos de distintos departamentos tramitaron la tarjeta SUBE en su lugar de residencia, gracias a los dispositivos móviles y operativos territoriales que recorren la provincia.

El Ministerio de Gobierno informó que hasta septiembre se entregaron más de 5.455 tarjetas SUBE en San Juan, a través de operativos como “San Juan Cerca”, el “Tren de Capital Humano”, la “Isla SUBE” y la “Feria Agroproductiva”.

Las acciones comenzaron en marzo con recorridas en 25 de Mayo, Valle Fértil, Chimbas, Rawson, Iglesia y Angaco, y se extendieron luego a Albardón, Caucete y Sarmiento. Durante julio y agosto, se sumaron nuevos operativos en Ullum, Zonda, San Martín, Jáchal y Pocito, donde en septiembre se entregaron más de 400 tarjetas en una sola jornada.

De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar que cada vez más ciudadanos accedan a la tarjeta SUBE, una herramienta esencial para facilitar la movilidad en el transporte público.