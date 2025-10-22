Más de 600 niños homenajearon a la Virgen María en el Cantoni

Un impresionante marco de fe, alegría y trabajo educativo se vivió en el Estadio Aldo Cantoni, que se transformó en el escenario de una masiva muestra didáctica y evangelización pastoral en homenaje a la Virgen María. El evento reunió a más de 600 alumnos de los departamentos de Albardón y San Martín.

En diálogo con el móvil de Canal 13, las docentes María Eugenia Ejarque y Nancy Páez, junto al Padre Luis Garcés, Vicario de Educación del Arzobispado, compartieron los detalles de esta iniciativa que celebraron bajo el lema "María nos encuentra en la esperanza y la alegría"

El homenaje fue el resultado de una coordinación inédita entre dos instituciones: el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados (Albardón) y el Colegio San Juan Bosco (San Martín).

María Eugenia Ejarque destacó la alegría de la colaboración: "Conocer a María es homenajearla a ella en este lema que es 'María nos encuentra en la esperanza y la alegría'. Es una enorme alegría tener dos instituciones (...) para poder realizar este evento de forma conjunta"

La muestra movilizó a una amplia franja de la comunidad educativa, incluyendo a alumnos de sala 3, 4 y 5, 1° y 2° grado de Primaria, y 6° y 7° año de Secundaria. Ejarque reveló que el proyecto fue "soñado desde hace mucho tiempo" y que se preparó con "dos meses de trabajo" intensivo.

La docente Nancy Páez hizo hincapié en el compromiso de las familias, que fue clave para el éxito del encuentro. “Los padres han acompañado, toda la familia ha venido porque vienen de departamentos alejados y encontrarse en este lugar tan emblemático, tan lindo, los ha animado mucho y por eso se han acercado”, expresó, cerrando con un emotivo: "Este es el homenaje a María, nuestra madre"

Este año, ambas instituciones decidieron dar un "salto de calidad" a su tradicional muestra didáctica, aprovechando la posibilidad de utilizar las instalaciones del imponente Aldo Cantoni.

Las docentes agradecieron públicamente el apoyo de las autoridades provinciales y municipales, mencionando especialmente a Guido Romero, Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, por la cesión del estadio, y a Analía Becerra, intendenta de San Martín, por su apoyo al evento.

Desde la Vicaría de Educación del Arzobispado, el Padre Luis Garcés celebró el logro de las comunidades educativas.

"Desde la Vicaría de Educación del Arzobispado nos toca acompañar estos actos importantes para los colegios. Es un desafío que en conjunto con las familias, los docentes y los niños y jóvenes que se impusieron y lo lograron", afirmó el Padre Garcés.

Finalmente, el Vicario resaltó el simbolismo del lugar elegido: "Para toda esta gente es una alegría muy grande porque se hace en el Estadio Aldo Cantoni que es un lugar significativo, importante, imponente. Por eso venimos con mucha alegría acompañando a las familias, a los jóvenes y a los niños que son el futuro de nuestra provincia"