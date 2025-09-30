En un acto solidario de gran repercusión, más de setenta sanjuaninos donaron su cabello con el fin de confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicas que padecen pérdida capilar producto de tratamientos de quimioterapia.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud de San Juan en conjunto con organizaciones locales, tuvo lugar en los últimos días en distintos puntos de la provincia. Los donantes acudieron voluntariamente a los centros habilitados para la recolección, donde se cortó el cabello cumpliendo los estándares de longitud y calidad requeridos para su uso.

Las autoridades sanitarias informaron que las donaciones serán entregadas a talleres de confección especializados que se encargarán de transformarlas en pelucas que serán distribuidas gratuitamente entre quienes atraviesan tratamientos oncológicos y requieren recuperar temporalmente, al menos, una parte de su apariencia capilar.

Según los organizadores, el programa persigue varios objetivos:

Acompañar emocionalmente a los pacientes oncológicos, brindándoles un recurso estético que puede aliviar parte del impacto psicológico de la alopecia inducida por tratamientos.

Crear conciencia social sobre la importancia de la donación voluntaria de cabello como una forma concreta de ayuda.

Generar una red autosustentable para que esta práctica pueda mantenerse en el tiempo, con campañas periódicas y difusión continua.

Una funcionaria del área de salud manifestó que el gesto solidario de la comunidad supera las expectativas iniciales y que se prevé expandir la convocatoria en próximas ediciones. Se evaluará además extender los puntos de recepción a más departamentos y sumar colaboraciones con peluquerías y centros educativos.

Para quienes deseen sumarse en el futuro, los requisitos básicos solicitados son: ofrecer un mechón de cabello con longitud mínima establecida (generalmente 25 a 30 cm —aunque ese dato puede variar según las pautas del taller), que esté limpio, seco y sin tratamiento agresivo reciente (tintes muy oscuros o decoloraciones extremas pueden afectar la calidad). Quienes tengan dudas pueden consultar en los hospitales provinciales, centros de salud municipales o sitios oficiales del Ministerio de Salud.

Este tipo de iniciativas no sólo resulta de un acto generoso, sino que también contribuye a fortalecer los lazos comunitarios y sensibiliza sobre las múltiples dimensiones del acompañamiento a personas con cáncer, más allá de la atención clínica.