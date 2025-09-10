Más de 8.500 familias se beneficiaron con Garrafa Hogar y el programa ya entra en su recta final

El programa Garrafa Hogar, implementado por el Gobierno de San Juan durante los meses de invierno, se encuentra en su última etapa. Con seis recorridas realizadas en los 19 departamentos, ya se han vendido más de 8.500 unidades a precios accesibles.

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó el impacto positivo de la iniciativa y remarcó la importancia de continuar con este tipo de políticas públicas:

“Estamos finalizando el programa a fines de septiembre. Ha sido muy beneficioso para los hogares de nuestra provincia", dijo. “Ya llevamos seis vueltas completas en todos los departamentos, un número muy importante”, comentó Carrizo. "En esta etapa, por ejemplo, el operativo está en Iglesia, y la verdad que me hubiese encantado acompañar, porque no solo se trata del costo, sino también de brindar seguridad a los hogares” sumó la funcionaria.

Carrizo recordó que Garrafa Hogar originalmente era financiado con fondos nacionales, pero que este año fue sostenido por la provincia. “Fue una decisión política del Gobernador y del ministro, porque la gente pedía su continuidad. Por eso se extendió hasta fines de septiembre, una vuelta más que el año pasado”, explicó.

El éxito de la medida se refleja en la alta demanda. Muchas familias no solo utilizaron las garrafas para calefaccionar sus viviendas, sino también para sostener pequeños emprendimientos.

Además del precio accesible, la funcionaria puso énfasis en otro aspecto: la seguridad en el uso de garrafas. “Siempre remarco que las garrafas tienen vencimiento. Es fundamental revisar la chapita donde está la fecha, porque una garrafa vencida puede convertirse en una bomba. Detectamos muchas en mal estado y, gracias a los operativos de inspección, logramos sacarlas de circulación”, señaló.

Incluso, recordó un episodio reciente en Rawson, donde la manipulación inadecuada derivó en un hecho lamentable. Por eso, desde el programa también se brindó información a los vecinos para prevenir accidentes.

Últimos operativos en el interior

En esta última etapa, el programa recorrerá los departamentos más alejados. “Hoy terminamos en Iglesia, el viernes vamos a Capital y Rivadavia, y la semana que viene estaremos en Rawson. El cierre está previsto en Valle Fértil”, adelantó Carrizo.