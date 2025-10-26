Más jóvenes buscan estudiar ingenierías y minas es la más elegida por los estudiantes

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa una etapa de crecimiento en su matrícula. Según confirmó la decana Andrea Díaz, en Canal 13, más de 350 estudiantes aprobaron la primera instancia del cursillo de ingreso, y la expectativa para el ciclo 2026 es muy positiva.

“Tenemos una matrícula de 750 estudiantes inscriptos, por eso hay mucha expectativa. En este momento, 350 aprobaron el módulo disciplinar de lectura y comprensión de texto, y en el de matemática tenemos alrededor de 550 estudiantes. Todavía falta la última instancia, que fue el examen extraordinario de la semana pasada”, explicó Díaz.

El proceso de ingreso continuará con la modalidad intensiva, que se desarrollará entre noviembre y febrero. “Luego sigue el curso de ingreso intensivo, que comienza en noviembre y termina en febrero del año que viene”, detalló la decana.

El crecimiento en la cantidad de ingresantes fue notorio durante 2024. “Este año hemos tenido una muy buena matrícula de ingresantes, con 750 estudiantes, lo que representa un 50% más de lo que veníamos teniendo en los últimos cinco años. La expectativa que tenemos es muy importante”, señaló.

Entre las carreras más elegidas, Ingeniería en Minas se destaca como la favorita. “Teníamos 30 ingresantes anteriormente y hoy ya llegamos a 150. Es una de las carreras más elegidas por los jóvenes sanjuaninos”, aseguró Díaz.

La decana destacó: “Hemos tenido muchos ingresantes que venían de la Escuela de Comercio, de Central Universitaria, incluso de orientaciones sociales". "Esto demuestra que la ingeniería comienza a ser vista como una carrera estratégica, clave para el desarrollo del territorio”, expresó.

Desde la Facultad, se trabaja también en fortalecer los vínculos con los colegios secundarios de toda la provincia, a través de visitas y actividades de articulación.

“Venimos realizando un trabajo sostenido de oferta académica en territorio y de articulación con los colegios secundarios. La Facultad de Ingeniería cuenta con varias instituciones que se encuentran articuladas con nosotros para acompañar a los estudiantes en su ingreso”, agregó Díaz.