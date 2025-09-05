Mateo y Luca, dos de los protagonistas del Modelo de la ONU, explicaron su experiencia

La Cámara de Diputados de San Juan fue escenario de una experiencia única para jóvenes de la provincia: el Modelo de Naciones Unidas, una actividad que permite a estudiantes representar a distintos países y debatir sobre problemas globales con enfoque diplomático. Entre los participantes, destacaron Luca Silva y Mateo Miadosqui, alumnos de la Escuela Industrial, quienes representaron a Ucrania en el modelo y compartieron su experiencia con Canal 13.

“Bueno, nosotros somos representantes de la delegación de Ucrania. He tenido la oportunidad de participar por segunda vez en este modelo. Es realmente muy importante que se haga en esta cámara; te hace sentir parte de algo grande”, expresó Mateo Miadosqui.

Para los estudiantes, la preparación comenzó meses antes, con capacitaciones y charlas sobre oratoria, expresión y técnicas de debate. “Este es un proceso de hace muchos meses atrás, de capacitaciones, de charlas, de estar con gente que te explica y te capacita justamente para cuando estés en la oratoria" comentó. "Realmente una organización impresionante, impecable. Estoy muy orgulloso de lo que propone la escuela, porque estas habilidades blandas te dan muchas herramientas fuera de lo técnico”, agregó Mateo, alumno de quinto año de la especialidad de Industrias de Procesos y de 16 años.

Silva, por su parte, destacó la importancia de representar a un país que atraviesa un contexto crítico a nivel internacional. “Soy delegado de Ucrania. Ucrania está viviendo una fuerte crisis social y económica debido a la guerra con Rusia. Es un conflicto donde Ucrania sostiene su soberanía. Rusia ha ocupado la península de Crimea y otros territorios, afectando también nuestro patrimonio cultural e histórico. Representar a Ucrania en este contexto es fundamental para dar voz a nuestra situación”, relató Luca.

Los jóvenes coincidieron en que el modelo no solo fortalece sus conocimientos sobre política internacional, sino que también los acerca a la diplomacia y a la participación ciudadana desde temprana edad. “Me ha ayudado a darme cuenta que lo mío es lo social. Aunque voy a ser egresado de la escuela industrial, me interesa la comunicación, la administración de empresas y, quizás, relaciones internacionales”, señaló Mateo.

Por su parte, Luca comentó sobre sus aspiraciones: “Me apasiona la política. Quiero ser abogado y también licenciado en Ciencias Políticas. Estoy muy metido en diplomacia, en los BRICS, en todo lo que tenga que ver con la ONU, y me ha gustado mucho toda esta experiencia”.