Maternidad subrogada, un negocio millonario sin regulación en Argentina

María Eugenia Raverta, Coordinadora Regional del Comité contra la trata, ha puesto en evidencia una alarmante modalidad de explotación que se encuentra en un limbo legal en Argentina: la maternidad subrogada. En conversación telefónica con el programa "Jorge por la Mañana" de Canal 13, Raverta reveló detalles escalofriantes sobre este sistema, que forma parte de un negocio global multimillonario.

Según estimaciones de organizaciones internacionales, la trata de personas recauda anualmente 236 mil millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, esta cifra no incluye las ganancias generadas por la maternidad subrogada, una práctica que se camufla detrás de lazos de "amor" pero que, en realidad, oculta una cruda realidad de explotación.

Raverta explicó que a las mujeres de bajos recursos que aceptan gestar un bebé se les paga un promedio de 10.000 dólares, mientras que los bebés son vendidos en Europa por sumas que pueden ascender a 50.000 euros. Se trata de un negocio en el que todos los involucrados, desde médicos y clínicas hasta escribanos y abogados, obtienen beneficios económicos, aprovechando un vacío legal.

Casos en investigación

Actualmente, se están investigando al menos 70 casos de maternidad subrogada en Argentina, con focos de investigación en Córdoba, Buenos Aires y Corrientes. La magnitud del problema es aún incierta, ya que se desconoce el número exacto de bebés que han sido sacados del país mediante este sistema.

La Coordinadora compartió un caso que ilustra la crueldad de estos acuerdos: una mujer que actuaba como gestante, y que ya tenía cinco hijos, recibió la orden de no querer al bebé que gestaba porque nació de manera prematura, un "producto fallado", en palabras de los compradores. Este tipo de contratos deshumanizantes pueden llegar a incluir cláusulas aún más extremas, como la exigencia de terminar con la vida de uno de los bebés si nacen gemelos, cuando solo se había solicitado uno.

El último caso que salió a la luz fue hace apenas una semana, cuando se descubrió la maniobra precisamente porque el bebé sietemesino. De no haber sido así, habría sido sacado del país sin que nadie se enterara.

Según Raverta, "todos certifican la maniobra" debido a la gran cantidad de dinero que se mueve. Este negocio, que se blanquea bajo la fachada del "amor", se aprovecha de un vacío legal que permite que se cometan estas atrocidades.